Míg a télűzők gyülekeztek, Pipiczné Király Helga Hajnalka közművelődési szakember elmondta, a Márton-napi lámpás felvonuláshoz hasonlóan ez a rendezvényük is a művelődési házból indult, majd kinőtte azt. Idén negyedik alkalommal rendezték meg. Ebben az évben a falu busója is csatlakozott a menethez, aki Nagy Sándor mezőőr volt. A Népművészet Ifjú Mestere Díjas Számfira Máté néptáncoktató zenekarával kísérte a menetet. A jelmezes felvonulók az óvoda felé tettek egy nagy kört. Mire a Szent István térre értek, jól felduzzadt a tömeg.

A főtéren folytatódtak a programok. Máté és zenekara táncházra várta a résztvevőket. Még indulás előtt azt mondta, a néptánc szeretete mindenkiben benne van, nem kell tartani a táncba állástól, csak sokan szégyenlősek. Rajtuk általában a gyerekek segítenek, mert ők nem azok. Most is így történt. Egy régi népi játék napjainkra finomított változatát is bemutatták. A kakasütés régen azt jelentette, hogy élő kakast temettek a földbe úgy, hogy csak a feje látszott ki és a bekötött szemű legényeknek doronggal kellett eltalálniuk a kakasfejet. Ásotthalmon kedden nem vertek agyon egy élő kakast sem, egy dobozból készített kakast kellett bekötött szemmel megütni.

A program végén a helyi étterem, Tambura csapata finom farsangi fánkkal és meleg teával látta vendégül a résztvevőket.