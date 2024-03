Korábban az volt a szokás, hogy a tavaszi gálaműsort adtuk elő kétszer, két egymást követő hétvégi napon. Most újítottunk

– mondta a makói Maros Táncegyüttes művészeti vezetője, Tóthné Döme Mária a jövő heti rendezvényről. A Maros Makó alighanem legtekintélyesebb művészeti egyesülete: 43 éve alapították és ez idő alatt számtalan rangos szakmai elismerésben részesült, csoportjai pedig Európa számos országában adtak ízelítőt tudásukból. Az autentikus néptánckultúra hagyományait ápoló együttesnek jelenleg a legifjabbaktól a szépkorúakig összesen 5 csoportja és mintegy 100 lelkes tagja van. Próbatermük, ruhatáruk a Szent János téren, az egykori pénzügyi palota emeletén található. Állandó kísérőjük jó két évtized óta a Maros zenekar.

Fotó: Maros Táncegyüttes

A jövő hétvégi programról megtudtuk: március 9-én délután 5-től a hagyományos tavaszi gálaműsort láthatja a közönség az együttes összes csoportjának részvételével a Hagymaházban, 10-én, vasárnap este 6-kor pedig a Zárszám­adás című vidám, múltidéző darabot a szegedi Délikert Táncegyüttes közös produkcióban. Az első előadásról Tóthné elmondta, jó néhány kis-magyarországi és határon túli magyar tájegység táncait mutatják majd be. Lesz egy meglepetés is: fellépnek Vissz-Maros néven azok a ma már felnőtt egykori tanítványok, akik közül néhányan a 40 éves jubileumi esten álltak színpadra először. Most nyolc pár tartozik ebbe a csapatba – lehet, hogy ez egy új csoport magja lesz.

A Zárszámadás pedig a régi termelőszövetkezeti világ pillanatait idézi meg.

Akkoriban a téli időszakban a téeszekben mindig volt zárszámadás

– idézte fel. Ezt a tagság mindig nagyon várta, hiszen akkor volt jutalomosztás, kultúrműsor és eszem-iszom. Ezt mutatják be a tánc nyelvén, ráadásul fergeteges humorral.

Ami a táncegyüttes további terveit illeti: tavasztól jönnek a fesztiválok, nyárra érkezett egy görögországi meghívás, a pihenést jelentő nyári szünet után pedig az öreg táncosok találkozójának házigazdája lesz a Maros. Amikor azt kértük Tóthné Döme Máriától, hogy idézze fel, mi volt számára a legemlékezetesebb az elmúlt bő négy évtizedben, mosolyogva válaszolt.

Arra vagyok a legbüszkébb, hogy az utcán nagyon sok régi növendék, illetve mostani táncos szülője köszön rám. Mások meg utánam kiabálnak, hogy látták a fellépésünket, és tetszett

– sorolta. Azt is fontosnak tartotta megjegyezni, hogy a táncegyüttes egyúttal közösség is, életre szóló barátságok, szerelmek szövődtek itt, sőt néhány házasság is köttetett. Az pedig külön öröm számára, hogy az egykori tanítványok jó szívvel, szeretettel emlékeznek rá.

Pedig együttesvezetőként szigorú voltam, fegyelmet tartottam. Nem is lehetett másként, hiszen a színpad kegyetlen

– hangsúlyozta.