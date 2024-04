Ákost nevét mindenki ismeri. Az énekes-dalszövegíróval annak apropóján beszélgetett Hornyik Anna, a Hír Fm munkatársa, hogy hamarosan Szegeden lép fel. Nemcsak a jubileumi koncert került azonban szóba, de Ákos többször díjazott kisfilmjéről is beszéltünk, valamint az is szóba került, hogy hogyan inspirálja az énekest saját családja. A koncertsorozat egyébként tavaly indult, idén mindösszesen három vidéki helyszín ad otthont a produkciónak. Hogy miért éppen Szegeden lesz az egyik helyszín? Erről is kérdeztük Ákost.