Idén is részt vettek a kisteleki hittanosok a teljes Kárpát-medencére kiírt nemzetközi betlehemes versenyben, amin több mint 100 csapat mutatkozott be produkciójával. Az Európai Magyar Fiatalságért Alapítvány által szervezett megmérettetés végeredményéről Harmat József kántor és hitoktató csapata a zsűri értékelése szerint autentikus betlehemezést adott elő, mintaként szolgálhat a többiek számára.

A kisteleki betlehemesek legutóbbi előadása is aranyat ért. Fotó: kisteleki betlehemezők csapata

Fotó: Peter Muller

Az értékelés

A kisteleki betlehemes csapat kiemelkedően teljesítette a pályázat, a verseny feltételeit, így mintaként szolgálhat a többiek számára. Igazi autentikus betlehemezést adtak elő, amit népi szövegkönyvük is alátámaszt. A szöveggel rendelkező szereplők színészi átélésű karakterformálása is igazi profizmusra vall. Előadásuk színvonalát az igényes jelmezek és kellékek, valamint az igazán értékes, több száz éves karácsonyi énekek és a zenei kíséret is gazdagította. Külön dicséret illeti őket azért, hogy hagyományőrzésükkel más betlehemező csapatok példaképévé váltak.

Aki látta legalább egyszer az előadást – e sorok írója kétszer –, az tudja, az értékelésben nincs semmi túlzás. A Harmat József vezette csoport tehetségét legutóbb a nagypénteki passió bizonyította.

Gyűjtés, fotók, napló

Az elemzés kitér arra is, hogy helyi szinten sikerüket számos média-megjelenés kísérte – lapunk is többször beszámolt a betlehemes eseményekről –, továbbá sok közéleti szereplőt szólítottak meg produkciójukkal. Az előadáshoz kapcsolódva 580 ezer forintot gyűjtöttek a kárpátaljai gyerekek javára. A beküldött fényképek minőségét is kiemelték, azokat Müller Péter, Kosztin Fanni és Nagy Mariann készítette, illetve a betlehemes versenynapló összeállítása igényesen, jól dokumentálta az eseményeket, mutatta be a csoport lelkes munkáját.

A dokumentum végül leszögezi: „a kisteleki csapatot első helyen, summa cum laude (minden dicsérettel) kiemelt arany minősítéssel értékeljük, mert a 600 éves magyar betlehemezés hagyományát kiemelkedően magas színvonalon őrzik és éltetik”. A jutalom, tavalyhoz hasonlóan, nyolcnapos horvátországi nyaralás az Adriai-tenger partján, valamint 2024-ben ők képviselik hazánkat a különböző nemzetközi fórumokon.

Köszönet

Mindezt azért mondjuk el ilyen részletesen, mert a kisteleki lakosok is hozzájárultak sikerünkhöz imádságaikkal, előadásaink megtekintésével, adományaikkal, amit ezúton még egyszer szívből köszönünk. Azt reméljük, hogy a jó hír megosztásával Kistelek öröme is sokszorozódik, mert ebben a rohanó, rossz hírekkel teli világban nagy szükség van a jóra, amely most ismét elnyerte jutalmát. Csapatunk boldog, és szeretnénk méltóképpen képviselni hazánkat és városunkat betlehemesünkkel. Köszönjük, Kistelek!

– mondta Harmat József.