Említettem már Döbrögit és Lúdas Matyit, említettem Dávidot és Góliátot, de tovább is van, mondom még: az eddig kizárólag színészként tevékenykedő Dev Patel legelső nagyjátékfilmjét látva felrémlik az álarcos igazságosztó, Batman alakja is, ahogyan természetesen Robin Hood is idecitálható. Továbbá muszáj megemlíteni még a John Wick-filmszériát és az Oldboyt is. Előbbit már csak azért is, mert magában a filmben is megemlítik egy ízben, utóbbit pedig azért, mert három dolog miatt is hasonlít A Majomemberre: keleten játszódó ultraerőszakos bosszútörténet.

A Majomember helyszíne egy fiktív indiai metropolisz, Yatana. Maga a cselekmény egy, a hinduizmusban ismert legendás alak, Hanuman történetét idézi fel forrásként, ami már a játékidő legelején kiderül. Arra viszont csak jóval később kapunk választ, hogy mégis miért száll szembe a címszereplő az említett nagyváros hatóságával, illetve a teljes pénzügyi elittel. A Majomember fokról fokra kerül egyre közelebb azokhoz, akik kakasként pöffeszkednek az egyszerű emberek szemétdombja felett, és ez a beépülés teszi ki a kétórás film játékidejének az első felét. Közben elejtett információmorzsákat kapunk arra vonatkozóan, ki is valójában a Majomember, mi motiválja őt, illetve konkrétan kik azok, akiken mindenképpen bosszút kell állnia.