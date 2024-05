Az idei városnapon úgy tűnt, szó szerint az egész ország együtt ünnepelte a Maros-parti város sorrendben 325. születésnapját. Ez a nagyszínpad előtt is kiderült, amikor arról kérdezték a közönséget, ki honnan jött. A szervezők láthatóan kitettek magukért: a szökőkút közvetlen környéke még soha nem látott pazar külsőt öltött, olyan új szórakoztató attrakciók csalogatták a szórakozni vágyókat, mint például a 22 méter magas óriás forgó lengőhinta, és a helyi fellépők mellé igazi nagyágyúkat hívtak estére a nagyszínpadra sztárvendégként. Minden várakozást felülmúló méretű tömeg töltötte maga a főteret pénteken, amikor a Tankcsapda lépett fel, de másnap Rúzsa Magdi is óriási sikert aratott. Persze a csöndesebb kikapcsolódást igénylők is megtalálhatták a maguk programjait, hiszen a városházán komolyzenei koncert is volt, a vasárnap pedig a családoké, a gyerekeké volt.

A következő nagyszabású fesztivál Makón a Vinom Dánom Bornapok lesznek, június 14. és 16.között.