A magyar bajnokság két fiatalt is keretbe kell tenni, így a Veszprém Descat és Elderaa nélkül, Végh Bálinttal a kispadon, tizenöt játékossal várta a meccset. Kárpáti Krisztián továbbra sem számíthatott Gleb Kalarasra ujj műtéte után, de Stepancic – sérülés miatt – és Nagy Martin is kimaradt a meccskeretből, a fiatal pedig Szilágyi Benjámin mellett Tisza Levente volt.

Atmoszféra

Érdekes hangulatban indult a bajnoki döntő első felvonása, hiszen a veszprémi szurkolók folytatták tiltakozásukat az Ilics, Gulyás edzőpáros ellen. Akik csatlakoztak ehhez a megmozduláshoz, fekete pólót húztak, valamint kizárólag a játékosoknak szurkoltak a hazai szurkolók a Veszprém Arénában. A gólszerzők nevét skandálták, a csapatnevét nem.

Rögtön egy kihagyott hétméteres indult a mérkőzés Mario Sostaric révén. Meglepő húzással állt elő a Szeged, két irányítóval (Martins, Bombac), valamint hét a hat ellen támadott. Nem igazán jött be ez a húzás, akárcsak a szezon korábbi Veszprém–Szeged találkozóin, most is hamarabb nagyobb különbség alakult ki. Jobban védekezett a címvédő, és Corrales is többet hozzá tudott tenni csapata teljesítményéhez, nem úgy mint a másik oldalon Imsgard.

Bombac megsérült

A szegedi csapat orvosa és a mentősök is ápolták a szlovén irányítót.

Fotó: Török Attila

Mindezeknek is köszönhetően a 8. percben már 5–2 állt az eredményjelzőn, amikor percekre megállt a játék. Bombac ütközött szerencsétlenül Ligetvárival, a szlovén válogatott irányító álla találkozott a védő vállával. Mozdulatlanul terült el a talajon, majd ápolást követően előbb az öltözőbe kísérték, majd további vizsgálatra a helyi kórházba.

Megfogta a Szegedet az incidens, 99–2-re elléptek a hazaiak. Nem sokkal később Fabregas fejelt össze Mackovsekkel, előbbinek felszakadt a bőre és őt is orvosnak kellett ellátni.

Hektikus különbség

Corrales 11 védéssel és 39 százalékos védési hatékonysággal zárta a mérkőzést.

Fotó: Török Attila

Corrales ziccereket és fontos labdákat hárított, de a lecserélt Remili és Fabregas hiányában csendben ledolgozta hátrányát az OTP Bank-Pick Szeged. A 22. minutumban 11–9 volt már a táblán, majd a 26. percben Sostaric góljával 14–13-ra zárkózott fel a Szeged. Frimmel kiszorított szögből, bravúrkategóriába tartozó gólokat lőtt a balszélről. A döntetlenért viszont már nem támadhatott, pillanatok alatt sebességet váltott a Telekom Veszprém, labdákat szerzett védekezésben és gyors támadásainak hála hatgólos előnyt épített fel a szünetig, 19–13.

Formalitássá vált a második félidő. Nem tudott a Szeged már méltó ellenfele lenni a Veszprémnek, amely a 45. perc alakította ki a legnagyobb különbség, ekkor 28–18 állt az eredményjelzőn. Az Imsgardot váltó Mikler több bravúrt is bemutatott, de a kipattanókat nem sikerült megszerezni, így kiszolgáltatott helyzetbe került olykor. Az utolsó tíz minutumban futószalagon jöttek a gólok mindkét oldalon, amivel minimálisan a szegediek csökkentették a különbséget, 35–28.

Telekom Veszprém–OTP Bank-Pick Szeged 35–28 (19–13)

Férfi kézilabda NB I., bajnoki döntő, 1. mérkőzés. Veszprém, Veszprém Aréna. Vezette: Hargitai, Markó.

Veszprém: CORRALES – Vajlupov 4, JAHJA 8/3, Remili 4, FABREGAS 5, Casado 3, Elísson 2. Csere: Jensen (kapus), LIGETVÁRI, Sandell, Pesmalbek, A. Nilsson 1, MAHÉ 5/1, Koszorotov 3, Végh. Vezetőedző: Momir Ilics.

Szeged: Imsgard –Sostaric 2, Garciandía 6, Bánhidi 2, Mackovsek 4, Gaber, Bombac. Csere: MIKLER (kapus), FRIMMEL 4, Martins 6/3, Bodó 2, Szita 1, Jelinic 1, Szilágyi. Vezetőedző: Kárpáti Krisztián.

Hétméteres: 4/4, ill. 4/3.

Kiállítás: 4, ill. 8 perc.

Az egyik fél második győzelméig tartó döntő állása: 1:0 a Veszprémnek.

Nyilatkozatok:

Momir Ilics, a Telekom Veszprém vezetőedzője: – Nagyon jól kezdtük a mérkőzést, különösen jól védekeztünk és Corrales is remekül védett. Cserék után volt néhány rossz percünk, de utána volt egy jó periódusunk, majd a második félidő elején eldöntöttük a győzelem sorsát.

Kárpáti Krisztián, az OTP Bank-Pick Szeged vezetőedzője: – Saját magunknak alakítottuk ki ezt a különbséget, ziccereket hibáztunk. Visszajöttünk a meccsbe, Bombac sérülését vissza kell nézni, nem tudom, hogy az a mozdulat mennyire kézilabdapályára való. Az ő elvesztése megfogta a csapatunkat. Én is hibáztam, amikor nem kértem ki a második időkérésemet az első félidő végén. A másodikban formalitássá vált, mindent megpróbáltunk, de a Veszprém kellemetlen ellenfél, pillanatokon belül átrohan rajtunk, ha hibázunk. Sajnáljuk, mérhetetlenül mérges vagyok, hogy így alakult, megpróbáljuk Szegeden megnyerni a mérkőzést.