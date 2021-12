A cikk ötlete Salamon fényes töke kapcsán fogalmazódott meg bennünk. Amikor arról kerestünk adatokat, lehetett-e magyar hagyomány is a tökfaragás, találtunk egy érdekes legendát a mondás eredetéről: „Fényes, mint a Salamon töke”. Salamon, Árpád-házi királyunk trónviszályban állt unokatestvéreivel: Gézával, illetve annak halála után Lászlóval. 1081-ben Salamon elismerte Lászlót mint magyar királyt, cserében megtarthatta királyi címét, de terveket szőtt a trón visszaszerzésére. László a visegrádi vár tornyába záratta, és sötétedés után töklámpásokkal világították ki a tornyot, hogy éjszaka is szemmel tarthassák a rabot. A különleges „fáklyák” a Dunán közlekedő hajósoknak is támpontul szolgáltak. A vár, ahol Salamon raboskodott, nem maradt fenn, romjainak köveiből építtetett új várat IV. Béla a tatárjárás után.