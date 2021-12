– Pályázatot hirdettünk, és létrejött egy gazdag kiállítási anyag, amely Dante univerzumát mutatja be 50 magyar kortárs képzőművész festményein, grafikáin, szobrain keresztül. A tárlat október elején Szlovákiában nyílt meg, december 8-án Szentendrére utazik, majd január elején a REÖK-ben, utána Budapesten, tavasszal pedig Rómában mutatjuk be. A kiállításhoz egy nagy méretű, magyar, angol és olasz nyelvű, reprezentatív albumot is készítettünk – számolt be a szegedi egyetem művészeti karának dékánja. Emellett kisebb tárlatokkal is készülnek az évfordulóra, Szabó Tibor Dante-relikviáiból, Gy. Szabó Béla Dante-illusztrációiból és Sárkány Győző Dante pokoljárását illusztráló fotósorozatából is nyílik majd tárlat.

Pálfy Anna könyvtáros, Pál József irodalomtörténész és Nátyi Róbert művészettörténész számolt be a nagyszabású programsorozat részleteiről. Fotó: Koós Kata