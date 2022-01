Az irodalmi, tudományos, művészeti alkotásokat mindig alapvetően védi a szerzői jogi, az oltalomnak tehát nem feltétele hatósági eljárás, hogy a művet valahová bejelentsék, vagy bárhol nyilvántartásba vegyék. A szerzői jogi védelem automatikusan, a mű létrejöttétől kezdve él. Ugyanakkor a szerző kérheti a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalától művének önkéntes nyilvántartásba vételét, onnantól tanúsítvány bizonyítja, hogy alkotása az akkori tartalommal létezett. Az SZTNH-nál tavaly már a tízezredik bejegyzésnél tartottak.

Új közkincsek

A szerzői jogi védelem lejáratával idén januártól közkinccsé váltak többek között a „Balaton festője”-ként is ismert Egry József alkotásai, Almásy László felfedező (akiről Az angol beteg című film főhősét mintázták), Makkai Sándor lelkész, Sinclair Lewis amerikai Nobel-díjas író művei, de André Gide francia író, a posztmodern irodalom meghatározó alakja, Maróczy Géza sakkolimpikon, Henry de Vere Stacpoole ír származású író, A kék lagúna szerzőjének alkotásai is, Rosenberg Zsigmond zeneszerző szerzeményei, illetve a többek között az Úttörővasút, mai gyermekvasút épületeit tervező Fodor Jenő építész tervei, írásai is. Jövőre ugyanígy szabadon felhasználhatóvá válnak majd Molnár Ferenc művei, vagyis például A Pál utcai fiúk is.

Mickey egér és a Pál utcai fiúk

A műveket a szerzői jog csak meghatározott ideig védi és előfordul, hogy országonként változó ideig: az Európai Unió legtöbb tagállamában az alkotás a szerző életében és halálát követő 70 éven át áll jogi védelem alatt. De a védelmi idő mértéke Jemenben mindössze 30, Mexikóban viszont 100 év. Vagyis míg bizonyos országokban egyes művek szerzői jogi felhasználása már szabadon lehetséges, addig ez más nemzeteknél még koránt sem biztos, hogy így van. Kivételek és eltérések azonban nemcsak nemzetek, de egyes művek esetében is felfedezhetők. Például Mickey egérrel kapcsolatban 2024-ben lejár ugyan a szerzői jogi védelmi idő, ám a jogokat tulajdonló Disney olyan ügyesen körbebástyázta egyéb oltalmakkal a karaktert, hogy gyakorlatilag csak a legelső rajzfilmben megjelent figura kapcsán lehetséges a szabad felhasználás. A Pán Péter pedig örökös szerzői jogi védelmet kapott egy törvénymódosítással.

70 év után lejárnak a szerzõi jogok Magyarországon: festmények, zenei és irodalmi mûvek közkinccsé válnak. Szabadon felhasználhatóvá válnak majd Molnár Ferenc mûvei is. Fotó: Frank Yvette

Szerzőtársak 70 éve

A védelmi időt egyébként a szerző – vagy ha a műnek több szerzője van, akkor az utolsóként elhunyt szerzőtárs – halálának hetvenedik évfordulóját követő év első napjáig számolják. Ezután a mű közkinccsé válik, azaz azt bárki engedély nélkül felhasználhatja. Ugyanakkor az elhunyt szerző emlékét sértő magatartás ellen a védelmi idő lejártától függetlenül felléphet az örökös vagy az érintett közös jogkezelő, illetve érdekképviseleti szervezet, ha a magatartás sértené a szerző névfeltüntetési jogát.