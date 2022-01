A csongrádi születésű Palotás Mihály is megjárta a Don-kanyar poklát is, Uriv és Scsucsje között a Boldirevka-patak közelében élte át a harcokat. Fodor Péter muzeológus vele készített interjújából kiderül, nem volt esélyük az orosz túlerővel szemben. Mint elmesélte, az egyre erősödő, feltartóztathatatlan, ellenséges tűzerő hatására a lövészárokból kimászva az erdőben kezdődött a menekülés, majd egy német felderítő egység segített neki a mintegy 15 kilométerre lévő magyar alakulathoz eljutni, ahol a saját századának katonái is meglepődve tapasztalták, hogy sikerült hozzájuk elérnie. Ő túlélte a háborút, sokan azonban nem voltak ilyen szerencsések: 1943 januárjában mintegy a 2. hadsereg 200 ezer magyar katonájából több mint százezren, köztük mintegy tízezer Csongrád megyei, soha nem tért haza szeretteihez.

Szentesen a Liget bejáratánál álló II. világháborús emlékműnél helyezték el az emlékezés koszorúit és gyújtottak mécseseket az elesett honvédek tiszteletére. A hősi halottak előtt a szentesi önkormányzat, a rendvédelmi szervek helyi vezetői, a Szentes Járási Hivatal vezető képviselői és a helyi pártok képviselői tisztelegtek.

II. világháborús megemlékezés Szentesen. Fotó: Kárpáti Lajos Forrás: Picasa

Szentes városa – az országban elsőként – 1989-ben állított emlékművet a II. világháborúban elesett áldozatok emlékére. 2001-ben átalakították Máté István csongrádi szobrászművész alkotását, annak érdekében, hogy azon az elhunytak nevei is megörökítésre kerüljenek: a gránit talapzaton mintegy hétszáz szentesi áldozat neve olvasható.