A szeptemberre tervezett előadás egyben a darab hazai ősbemutatója is lesz, ugyanis a Hétvégi gyilkosságot eddig még nem láthatta a közönség magyarországi színpadon.

Műfajt vált a Csongrádi Színtársulat: a musicalek és a vígjátékok világa után a krimibe is belekóstolnak.

– A társulatból többünk kedvenc írója Agatha Christie, sok regényét olvastuk vagy láttuk filmen és színpadon. Ezért gondoltuk most úgy, hogy műfajt váltunk. Egy krimi komolyabb feladat, mélyebb jellemábrázolásra is lehetőséget ad – magyarázta Ferentzi Katalin, a társulat vezetője.

Mint megtudtuk, a Hétvégi gyilkosságot először láthatják majd színházban Magyarországon. A darab szövegkönyve csak angolul állt rendelkezésre, ezt a színtársulat maga fordíttatta le magyarra.

– Izgalmas, hogy mi tarthatjuk a darab ősbemutatóját. Ezt még itthon senki nem vitte színpadra, így nincs példa előttünk, mindenki a saját egyéniségén tudja keresztülszűrni a figurát – tette hozzá Ferentzi Katalin.

A társulat jelenleg az olvasópróbáknál tart, utána, ha meghatározzák, milyen színpadképpel dolgoznak, akkor kezdődnek majd a színpadi próbák. A darab rendezője a gyilkost ugyan nem árulta el, de azt igen, hogy Agatha Christie legendás nyomozóját, Poirot felügyelőt Révész Tamás alakítja majd. A darabot szeptemberben tervezik színpadra állítani, addig azonban még sok feladat vár a színtársulatra.

– Nem szeretnénk összecsapni az új darabot, nekünk több időre van szükségünk a felkészülésre, mint egy hivatásos színtársulatnak. Emellett a régebbi darabjainkat is tovább játsszuk, szívesen elvisszük vidékre is, ha hívnak minket. Vannak felkéréseink, legközelebb Bokroson adunk elő egy Rejtő Jenő kabarécsokrot március végén, április 10-én, Virágvasárnap pedig ismét előadjuk a szabadtéri passiójátékot, ebben is majd’ az egész társulat szerepel. Ezen felül az „Egy a ráadás” című Ray Cooney-darab vidéki bemutatójáról is folynak tárgyalások, és az augusztusi Borfesztiválon is fellépünk majd – számolt be a rendező.