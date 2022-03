Pszichológusok a betegellátásban címmel írt alkalmazott egészségpszichológiai tanulmánykötetet Csabai Márta, Papp-Zipernovszky Orsolya és Sallay Viola, a Szegedi Tudományegyetem Pszichológiai Intézetének szakemberei. A művet szerdán délután mutatták be a SZAB-székházban, ahol a könyv tartalmát Barabás Katalin, az SZTE ÁOK Magatartás-tudományi Intézet intézetvezető egyetemi docense, az orvostudomány kandidátusa ismertette.



Emlékeztetett, hogy a 2000-es évek elején merült fel az egyetemen először, hogy a betegközpontú ellátás részének kell lennie az egészségpszichológiának, amelyet az oktatásba is be kell építeni. Éppen ezért kezdeményezésére 2009-re elérték, hogy pszichológusok üljenek a betegágyak mellé, a frissen végzett fiatalok dolga volt ez, akiket Csabai Márta karolt fel. Ezt követően 2012-ben akkreditált alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológusi szakképzést indítottak Szegeden.



Barabás Katalin leszögezte, a most megjelent kötet a szakképzés kimeneteli követelménye. A műben szó van az alapellátásról, a konzervatív és a gyermekgyógyászati ellátásról, a női egészségről, a sebészeti és invazív ellátásról, valamint az egészségpszichológia alkalmazásáról is. A szakirodalom és a szerzők saját tapasztalatai is megjelennek benne.



Utóbbi szerinte különösen fontos, hiszen a beteg a legnagyobb tanítómester. Megjegyezte, számára nagyon tetsző az, hogy a szakemberek beszámoltak arról is, hogy az adott eset mire tanította meg őket, és milyen általános kérdésekre világított rá.



Elhangzott, a könyvből nyomtatott formában csak kevés készült, de PDF formátumban bárki letöltheti az egyetemi könyvtár oldaláról. Barabás Katalin azt mondta, mindenkinek ajánlják a könyvet, de a pszichológushallgatóknak különösen, a szakképzés hallgatóinak pedig „puskaként” szolgálhat.