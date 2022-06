Egyesületünk az elmúlt 10 évben mindig szervezett gyermeknapokat Szikáncson most úgy döntöttünk, hogy újítunk, családi napot rendezünk a pünkösdhöz kapcsolódóan. Segítségünkre voltak a Bessenyei művelődési központ közösségszervezői is – mondta Benkő Zsolt, önkormányzati képviselő, a szikáncsi részönkormányzat elnöke, az egyesület vezetője. A pünkösdölésből hagyományt kívánnak teremteni. Az egyesület számos programot szervez Szikáncson, a farsangtól a mikulásrendezvényig. Falunapokra és több alkalommal már bálba is invitálták a szikáncsiakat.