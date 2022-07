Csütörtökön déltől egészen szombat éjfélig 18 tűzhelyen sütik a palacsintát Derekegyházon. Immár 15. alkalommal rendezik meg a település messze földön híres rendezvényét, amire a határon túlról is érkeznek sütők.

Derekegyházon 2020-ban a koronavírus miatt elmaradt a palacsintafesztivál, 2021-ben pedig csak csökkentett üzemmódban szervezhették meg a rendezvényt az érvényben lévő korlátozások miatt. Idén azonban olyan lesz a palacsintafesztivál, mint szokott, nagy koncertekkel, látványos programokkal és feltehetően hatalmas tömeggel.

A palacsintafesztivál idejére jut el hozzánk az Orosháza és Szentes közötti út felújítása. Az útépítő céggel azonban megbeszéltük, hogy ezekben a napokban a Tompai út környékén dolgoznak, a fesztivál környezetében nem. Úgy tűnik, az időjárás is kegyes lesz hozzánk, reméljük, nem tér vissza a hőség, marad a kissé enyhébb idő – mondta Szabó István, Derekegyház polgármestere.

Csütörtökön déltől sütik a palacsintát összesen 18 gáztűzhelyen. Egyszerre körülbelül 30-an dolgoznak majd a sátor alatt.

Most kicsivel több tűzhelyet állítunk be, mert úgy érezzük, nagyobb lesz az érdeklődés az elmúlt évek korlátozásai után. A környék minden településéről jönnek sütőbrigádok, de még a határon túlról, Zetelakáról és Bácsföldvárról is, úgyhogy nemzetközivé válunk. Intézmények, baráti társaságok, civil szervezetek és klubok képviseltetik magukat. A Vöröskereszt is beszáll a sütésbe. Tapasztalatunk szerint a hangulat nemcsak a színpad környékén, hanem a sátor alatt is mindig fergeteges – említette meg a polgármester.

A hagyományoktól eltérően a megnyitó csütörtökön 12 órakor lesz. Az Örökzöld Nyugdíjas Klub és a Bárdos János Népdalkör tagjai, a község lakosainak közreműködésével tréfás mesejátékkal várják a közönséget. A darab címe mi is lehetne más: A palacsintás király. A darabot természetesen újragondolt változatban tárják a nagyérdemű elé.

A háromnapos fesztiválon rengeteg program vár a derekegyháziakra és az odalátogatókra, esténként koncertek lesznek sztárfellépőkkel. Idén az emlékzenekarok kapják a főszerepet. Csütörtökön 19.30-kor az Uneksia – Nightwish Tribute Band, Hungary koncertezik, 21.30-tól a Jump Rock Band lép fel. Pénteken 20 órakor a Republic emlékzenekar – Kék és Narancssárga Produkció áll színpadra, 22 órától pedig a Flitter. Szombaton 20 órától a The Bits, a Beatles magyar emlékzenekara lesz a hangulatfelelős. Vasárnap falunap lesz főző- és pálinkaversennyel, a remekműveket Bede Róbert mesterszakács és Szőke András humorista zsűrizi.