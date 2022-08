A zenészek összesen húsz számot játszottak Dunaújvárosban, a repertoár a rocktörténet klasszikusaiból állt. Egyebek mellett felcsendült Billy Idol, a The White Stripes, a Depeche Mode, a Metallica, a Green Day, a Nirvana, a Black Sabbath és a Pink Floyd egy-egy dala, az Another Brick In The Wall című számot adta elő a 150 fős gigazenekar.

Ahogy megírtuk, a színpadon a legfiatalabb zenész 7, a legidősebb 73 éves volt. A monstre rock-koncertre bár eljöttek a hajukat rázó kemény rockerek is, de nagyjából 6-8 ezres publikum soraiban nagyon sok kisgyerekes szülőt, középkorú vagy éppen igazi veterán örökifjakat is lehetett látni.

A felejthetetlen estéről elkészült az első videó is.