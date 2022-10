Értékes relikviával gyarapodott a vásárhelyi Tornyai János Múzeum Helytörténeti Gyűjteménye: a 24. Szegedi Könyvárverésen sikerült megvásárolniuk a Kalmár Zsigmond és Társa Különleges Terménytisztító Gépgyár és Vasöntöde 1927-ben, a Szegedi Városi Nyomda és Könyvkiadó Rt. által kiadott katalógusát.

Kalmár Zsigmond és terménytisztító gépgyára fontos része Hódmezővásárhely ipartörténetének, ugyanakkor a néhai tulajdonos felbecsülhetetlen szellemi értékeket is teremtett a városban. Adományaival rendszeresen segítette a szociálisan rászorulókat, elaggott iparosokat, a Szeretetház lakóit, de örömmel állt kulturális kezdeményezések mellé is. Saját költségén bevezettette a kútvölgyi szanatóriumba a villanyvilágítást, leburkoltatta a Simonyi utcát, valamint harangot adományozott a susáni templomnak. Mint azt Bernátsky Ferenc helytörténész, a múzeum munkatársa lapunknak elmondta: sajnos az idők során széthullott a Kalmár rostagyár dokumentációja, az elmúlt években kezdték ismét összegyűjteni. A Tornyai-múzeum tavalyi, Kalmár Zsigmond emlékének szentelt tárlatára készülve felajánlásokkal gyarapodott a közgyűjtemény. Köztük olyan 1914-ben és 1929 körül kiadott katalógusokkal, amelyekhez a mostani könyvárverésen vásárolt példány is illeszkedik. A múzeumi látványraktárban pedig két Kalmár-féle kukoricamorzsolót és egy rostát is kiállítottak.

Folyamatosan figyelik az árverési oldalakat a múzeumi munkatársak, ám eddig csupán online licitáltak egy-egy ritkaságra, a mostani volt az első jelenléti aukciójuk. Fontos, hogy Vásárhelyhez köthető relikviákkal, különleges kiadványokkal gyarapodjon a közgyűjtemény. Mint azt Radnai Kitti, az intézmény könyvtárosa lapunknak elmondta: izgalmas lehetőség volt figyelni, hogy egy-egy kötet miként talált gazdára; Juhász Gyula, Pilinszky János vagy Verne köteteit részben magángyűjtők szerzik meg, esetenként komoly összegekért. A Kalmár-katalógust Bernátsky Ferenc helytörténész találta meg a két szegedi antikvárium által már 24. alkalommal szervezett aukció katalógusában.