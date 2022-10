A versenyzőknek először elméletben kellett számot adniuk tudásukról, az írásbeli tesztet követően pedig jöhetett a gyakorlat. Összesen 4 adag alkoholmentes long drinket kellett 7 perc alatt elkészíteni a nézők előtt, maximum hat alapanyag felhasználásával. A zsűri három tagja – akik között volt világbajnok koktélkészítő is – az italkészítés technikáját figyelte és pontozta, a másik három zsűritag pedig látványvilág és kóstolás alapján értékelte az elkészült italokat. A szabályok tehát ugyanazok voltak, mint a felnőttek versenyein.

Németh Bálint a szervező iskola színeiben jelentkezett a versenyre és rögtön az első körben színpadra állt. – Nagyon izgultam, de tetszett. Volt pár dolog, amit jobban is csinálhattam volna, de ez volt életem első versenye, ahhoz képest nem volt rossz – értékelte teljesítményét. A bajai Raska Johanna is mosolyogva fejezte be koktélkészítését, bár mint mondta, már az előkészítő szobában fel akarta adni. – Abból, ahogy a többiek készülődtek, már kiderült számomra, hogy az ő tudásuk nem is mérhető az enyémhez. Bár végeztem egy mixer tanfolyamot, napi szinten kell gyakorolni ahhoz, hogy valaki egy ilyen megmérettetésen helyt tudjon állni. De magamhoz képest azért jól sikerült – összegezte tapasztalatait.

A verseny első három helyezettje kupát, illetve a különböző értékelési szempontokon legjobban szereplők érmet kaptak a verseny végén.