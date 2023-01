Tíz év intézményvezetői munka után újabb öt évre kapott bizalmat a város képviselő-testületétől Illés Péter, akinek a következő öt évben is a Csemegi Károly Könyvtár és a Tari László Múzeum sorsát kell egyengetnie.

– Látszik, hogy nem lesz egy könnyű időszak az előttünk álló, ezt az elmúlt évek változásai világosan megmutatták. A korlátozások, bezárások elsőként és azonnal érintik a kulturális intézményrendszer tagjait, így a múzeumokat és könyvtárakat is, miközben szinte folyamatosan változnak a – csúnya szóval élve – felhasználói, avagy fogyasztói igények. És ami a legfontosabb, ezek a változások nem mennyiségi jellegűek, hanem alapvetően minőségiek, lényegében más elképzelése van az újabb generációknak a kultúrafogyasztásról – emelte ki Illés Péter. Ennek szellemében a könyvtár tíz éve működő Facebook-profilja mellett elindult a Youtube-csatornájuk is, valamint idén a fiatalokat megszólítani kívánó TikTok csatorna is. A rendezvényeiket, ha csak lehet, online is közvetítik, vagy felvételről később elérhetővé teszik.

A múzeum 2021-ben indította el saját YouTube-csatornáját, 2022-ben pedig önálló Facebook-oldalt is kapott, amelyen rendszeres, naponta többszöri a frissítés. Az oldal nagyon gyorsan növekedésnek indult, hála a széles közönséget megszólítani tudó, népszerű, tudományos ismeretterjesztő tartalmaknak.

Az intézményvezető elmondta, izgalmasnak tartaná, ha a könyvtár fogadóterében egy kisebb kávézó- és olvasóteret tudnának kialakítani. A múzeumban a legnagyobb projektjük az állandó kiállítás cseréje. Erre a célra közel 94 millió forintot nyertek el „Magyar Géniusz” pályázaton. A munkálatok előreláthatóan 2023 őszéig zajlanak majd. – A jövőben a múzeum egy olyan teljesen új, a legkorszerűbb múzeumtechnikai megvalósítással készült állandó kiállítással fogja várni a látogatóit, ami nem csupán bemutatása lesz a térség múltjának, hanem izgalmas értelmezési lehetőségeket kínál majd mindenkinek – jelezte az intézményvezető.