– Az új idők új kihívásainak megfelelve a kiállításokba interaktív eszközöket építettünk be. Ilyenek a VR-szemüvegek, valamint az okostelefonnal kitölthető digitális múzeumpedagógiai feladatok, melyekhez többször QR-kódokat is felhasználtunk. Fontosnak tartjuk, hogy a múzeumot mindenki a magáénak érezze, így elindult a Kék-projektünk, amely az autizmussal élőknek nyújt segítséget érthetővé és élményszerűvé tenni az állandó kiállításainkat – beszélt a Koszta József Múzeum ismeretátadásának fejlesztéséről Irsai Farkas László igazgató.

Az intézmény vezetője hozzátette, az újításaik egy részét kissé a kényszer szülte: a pandémia alatt is kapcsolatban akartak maradni a látogatóikkal, ezért is jött létre a netmúzeum.

Fotó: netmuzeum.hu

– A Covid-helyzet irányított bennünket arra, hogy a lakásba kényszerült emberek is látogatni tudják virtuálisan a gyűjteményünket. Ezért egy digitális kiállítóteret hoztunk létre a weben, netmuzeum.hu domain névvel, ahol bejárhatóvá, elérhetővé tettünk adott kiállításainkat. A digitális kiállítótérben Drahos István Emlékszobáját, Szalva Péter hagyatékát és a szentesi képzőművészek remekeit is megtekinthetik látogatók, valamint a Régészeti leletek a színpad alatt című régészeti kiállításunkat is, amelyben azon újkori, kora-újkori leleteket mutatjuk be, amelyeket néhány éve leltünk fel a szentesi Tóth József Színház építése során – tájékoztatott a múzeumigazgató.

Irsai Farkas László megjegyezte, folyamatosan változnak a látogatói igények, szokások, ezért ezekkel a szentesi múzeumnak is tartania kell a lépést. Munkájukat kontrollcsoportos kísérletekkel szeretnék mérni, ebben Thékes István, a Gál Ferenc Egyetem neveléskutatója lesz a segítségükre. Az intézményvezető hozzátette, a netmúzeum létrehozásával még nem lehet hátradőlni. Nem tekintik befejezettnek a munkájukat, a digitális kiállítóhellyel a jövőben is komolyan akarnak foglalkozni.