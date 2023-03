Megnyílt a jelentkezési lehetőség a REÖK által meghirdetett Nyári Tárlatra, amelynek célja áttekintést nyújtani a magyar képzőművészet aktuális helyzetéről, tendenciáiról. A kiállításon így a képzőművészet minden ágából állítanak ki műveket a szakmai zsűri döntése alapján.

A tárlat idén is szabadbeadásos rendszerben valósul meg, azaz bárki nevezheti alkotását. A pályázóknak erre április 30-ig van lehetősége a REÖK weboldalába épített online felület segítségével. Olyan, az elmúlt két évben készült, kiállításra kész művekkel lehet nevezni, amelyeket lehetőleg országos tárlaton még nem mutattak be. Festményekből, grafikákból két darab, legfeljebb háromdarabos sorozatokból egy-egy, kisplasztikából, szoborból pedig szintén két darab adható be, míg éremsorozatokból egy, legfeljebb ötdarabos. A beadás során az alkotó adatai és az alkotás címe mellett fontos feltüntetni az alkotás méretét, típusát, készítésének évét, az alkalmazott technikát, valamint a biztosítási értékét is, a művet ábrázoló nagy méretű fotó feltöltésével együtt.

A jelentkezések lezárultát követően a REÖK vezető kurátora, az SZTE Bartók Béla Művészeti Kar dékánja, Nátyi Róbert művészettörténész vezetésével a szakmai zsűri szintén az online rendszeren keresztül végzi el a beadott műalkotások értékelését. Május 19-én derül ki, hogy melyik műalkotásokat válogatták be az XLII. Nyári Tárlatra, a listát az intézmény weboldalán tekinthetik majd meg a pályázók és az érdeklődők.