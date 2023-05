Több mint húsz országból 8 nagyjáték- és ugyanennyi dokumentumfilm, 20 rövidfilm és 4 kísérleti film került be a hetedik Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjába, amely október 24. és 28. között zajlik majd a Belvárosi Moziban. A szakmai zsűri csaknem 400 nevezésből választotta ki a végleges mezőnyt. Buk Miklós és Török Ferenc az egész estés alkotásokból, Muhi András és Csepeli Eszter a kisjáték- és kísérleti filmekből, Bakony Alexa és Domokos Balázs pedig a dokumentumfilmek közül válogatta ki az operatőri szempontból leginkább izgalmas alkotásokat.

Az előző évekhez hasonlóan számos nemzetközi fesztiválokat megjárt filmmel találkozhat majd a közönség. A holland Funkele, az új-zélandi Datsun és a belga Zeewonk című filmek Berlinben, az amerikai Safe, a magyar Hajszálrepedés, a macedón-szerb North Pole és a kínai Look at Me Cannes-ban, míg az olasz Tria Velencében versenyzett. Több korábban díjazott operatőr újabb filmjei is bekerültek a programba, például a tavalyi fődíjat elhódító Ezequiel Salinas Budapest Silo című filmje. A legjobb dokumentumfilm díját már elnyert Nagy Zágon a Beauty of the Beast című filmmel szállt versenybe, a 2019-ben legjobb kísérleti filmnek választott Dark Chamber-t fényképező Pálos Gergely pedig egy Nádas Péterről szóló dokumentumfilmmel, a Saját erdővel és az Affrikáta című rövidfilmmel tér vissza a fesztiválprogramba.

Magyar filmből sem lesz hiány, összesen 15 nevezés került be a végleges mezőnybe. Többek közt a Kárpáti György Mór által jegyzett Jövő nyár, valamint a Bernáth Szilárd rendezésében Cottbusban bemutatott, később Tallint is megjárt Larry.