Megkockáztatom, hogy a Látom, amit látsz alapkoncepciója blackmirrorosabb, mint a Black Mirror legújabb évada. Adott egy különleges szerkezet, aminek a segítségével a film főhőse, Ábel képes lesz más szemével látni. A fiatal férfi és csapata ezt arra használja fel, hogy elveszett gyerekeket kerítsenek elő. Minden gördülékenyen zajlik, mígnem Ábel egy, már felnőtt nő szeme világába nyer bepillantást. Ezután beleszeret a nőbe. Vagy most stílszerűen fogalmazzunk is úgy, hogy ez szerelem első látásra. Onnantól kezdve, hogy Ábel személyesen is megismerkedik Verával, az addigi sci-fi – dráma műfajkeveredés átcsap romantikus filmbe. Vera és Ábel randizgatásait követhetjük nyomon, miközben megtudjuk, hogy a szerelem szó szerint vakká teheti a férfit. Ábel ugyanis előszeretettel nézi a világot Vera szemén keresztül, ám ha ezt túlzásba viszi, bennragad a nő világában, majd végleg elveszíti a látását. Munkatársai több ízben is figyelmeztetik a hősszerelmes férfit, ám ő fittyet hány a jótanácsokra.

Fogalmam sincs, hogy az elsőfilmes Szabó Mátyás kapott-e jótanácsokat a film forgatása előtt, de ha igen, egészen biztos, hogy ő is fittyet hányt valamennyire. Ennek hála sikerült neki az a mutatvány, hogy az alapvetően izgalmas helyzetből összehozza az év egyik legrosszabb magyar filmjét.