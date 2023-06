Két deszki együttes, a 2021-ben alakult Szedrinka Népdalegyüttes és a jövőre 50. születésnapját ünneplő Deszki Népdalkör is elnyerte a Aranypáva Népzenei Nagydíjat vasárnap. Ráadásul otthonukban sikerült ilyen szép eredményt elérni, ugyanis több év kihagyás után ismét a Deszki Faluház szolgálhatott helyszínéül a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége (KÓTA) által szervezett Aranypáva Népzenei Nagydíjas Gála Hangversenynek.

Fotó: Kukucska András

A faluház vezetője, Bene Ildikó számolt be lapunknak a jó hírről, aki elárulta azt is, hogy a Deszki Népdalkör már ötödik alkalommal nyerte el a nagydíjat, amit azok érdemelnek ki, akik kiválóan szerepelnek a területi és az országos szintű versenyen, majd végül a gálaversenyen is kiemelkedő teljesítményt nyújtanak.

Megjegyezte, a szakavatott zsűri, vagyis Birinyi József zsűrielnök, népzenekutató, Fehér Anikó karnagy, a KÓTA elnöke, Hajdú Ágota etnográfus, ének-népzene tanár, Alföldy-Boruss István, a Bartók Rádió nyugalmazott zenei főszerkesztője és Dévai Lajos, a Magyar Rádió Népzenei Szerkesztőségének nyugalmazott vezetője komoly szempontok alapján értékelte a versenyzőket, ügyeltek például a népdalcsokor összeállítására, valamint az előadásmódra is.

A faluház vezetője közölte, igen nívós, magas színvonalú esemény az Aranypáva Népzenei Nagydíjas Gála, éppen ezért évről évre jelzik a szervezők felé, hogy szeretnének otthont adni a rendezvénynek.