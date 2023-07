Erős előadással kezdődött el kedden a hatnapos Thealter Fesztivál, amely során hazai független társulatok mutatkoznak be produkcióikkal Szegeden. A budapesti Katona József Színház Médeia című előadásában az antik mítosz modern köntösben éledt újjá. Hogy a többezer éves történet, a házasságtörő férje miatt gyermekei életét kioltó anya tragédiája korunkban is ugyanolyan elsöprő erővel képes mellbe vágni a közönséget, mint vélhetően annak idején, arra a szűnni nem akaró vastaps volt az ékes bizonyíték az előadás végén a régi zsinagógában.

A produkció a Katona mentorprogramjának, a Sufni-projektnek a részeként, Zsámbéki Gábor vezetésével valósult meg. Az előadás rendezője, Bagossy Júlia, dramaturgja, Zrinyifalvi Eszter, látványtervezője, Balla Hanga, a két gyermeket játszó Jakab Balázs és Pásztor Dániel, valamint a családapa csábítóját alakító Kanyó Kata is egyetemi hallgatók, akik a szegedi közönség előtt vitathatatlanul csillagos ötösre vizsgáztak. A színház társulatát a címszerepben Pálos Hanna, Iaszón szerepében pedig Bányai Kelemen Barna képviselte.

A 33. Thealter Fesztivált a szervező Maszk Egyesület elnöke, Balog József nyitotta meg, aki köszönetet mondott minden önkéntesnek, aki a programsorozat szervezésében és levezetésében szerepet vállalt. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a közönség támogatása most a szokásosnál is nagyobb szereppel bír a fesztivál jövőjére nézve, ugyanis a Maszk Egyesület idén nem kapott működési támogatást.