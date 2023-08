A roma családi nap régi nyári hagyománya a Szegedi Cigány Nemzetiségi Önkormányzatnak.

Mindenekelőtt az összetartás erősítése a cél minden évben. Emellett azoknak a családoknak, akiket meghívunk, többnyire ez az egyetlen lehetősége a nyári, családi kikapcsolódásra, ahol pancsolhatnak, közösen játszhatnak. Szinte mindannyian halmozottan hátrányos helyzetűek

– mondta el lapunknak Nagy Mihály elnök. A Szegedi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat a nagyobb közösségi rendezvényeken túl, a hétköznapok során is igyekszik segíteni a roma közösséget. A Tanodában jelenleg negyven gyermek iskola utáni felügyeletéről gondoskodnak, segítenek a házi feladatban. Évente szavalóversenyt is rendeznek az általános iskolás roma gyerekeknek, amire minden alkalommal lelkiismeretesen készülnek, és ahol természetesen sikerélményhez is jutnak, díjazzák is teljesítményüket.

Több mint kétszáz felnőtt és gyermek kapcsolódott ki szombaton a Sziksósfürdő Strand és Kemping területén. Vidámságból nem volt hiány, zenével, tánccal, játékos vetélkedőkkel telt a nap. A csapatversenyek résztvevői szárazföldön is vízen is megmérették magukat célbadobásban, gyorsaságban és ügyességben. A verseny hívószava a nyereményként beígért húsz kilogramm édesség volt. A motiváció azonban kétértelműnek bizonyult, ugyanis meghallván azt, egy talpraesett kislány rögvest a szervezőkhöz szaladt a következő kérdéssel: