Iskolásoknak is tart előadásokat Kendrusz Attila vallási vezető tavaly óta a vármegyei általános és középiskolákban is tart előadásokat, amelyek során az ifjúságot vezeti be a zsidóság hagyományaiba. Elmondta, az általános iskolásokkal főképp a szombat ünnepének témakörét járja körül. A kamaszokkal ezen túl már téma a zsidó házasság, a tudatos párválasztás és a holokauszt is. Az iskolalátogatásokat ősszel folytatja majd a vallási vezető.