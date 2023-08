A Szegedi Papucsért Alapítvány, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége és a Hagyományok Háza harmadik alkalommal kezdeményezett pályázatot a szegedi hungarikum köztudatba emelésének elősegítésére. A pályázat első témájában papucsfej készítését várják kézművesektől, iparművészektől, a művészeti felsőoktatás hallgatóitól, amelyek a szegedi papucs hagyománykincs gondolatkörhöz kapcsolódnak és ennek vizuális jegyeit, attribútumait jelenítik meg. A papucsfejeket hagyományos és újragondolt kategóriában is várják a kiírók, az utóbbiban az alapanyagot és a technikát a pályázók kötöttségek nélkül alkalmazhatják.

Fotó: Hont Angéla

A kiírásban a gyerekekre is gondoltak. A pályázat második témája ugyanis egy rajzpályázat, amelyre a 9-15 és a 14-20 éves korosztály műveit várják. A hagyományos vagy újragondolt, rajzolt papucsfejek A4-es formában adhatók be, kötöttségek nélkül készíthető színes kézi rajz, terv, festés, tusrajz, tempera, vízfesték, pasztell, ragasztás, kollázs, montázs, számítógépes rajz akár vegyes technikával is.

A pályázatokat 2024. március 20-ig várják, a díjak mellett a legszebb művekből a VI. Szegedi Papucs Napján – jövő év júniusában – kiállítást rendeznek a Szent-Györgyi Albert Agórában.