Mindenki találhatott magának tetsző programot a szegedi papucs napján, amelyet már ötödjére rendeztek meg a városban szombaton a Szegedi Papucsért Alapítvány kezdeményezésére. Idén egy különleges eseménnyel is készültek a szervezők, ugyanis a rendezvényen adták át először a Szegedi papucsért díjat. Az elismerést Fetter Ferencné, Marika néni kapta. Orbán Hédi, az Agóra vezetője elmondta, hogy a 92 éves asszony rengeteg papucsot készített életében, és tanítványai is voltak, akiknek továbbadta a mesterséget. Az Agóra vezetője azt is elmondta, hogy még az idén terveznek több papucskészítő foglalkozást is, de azt már nem Marika néni vezetésével, csak tanácsokkal látja el a jelentkezőket.

A program délelőtt kezdődött a szegedi Dóm Látogatóközpontban ahol a tavasszal nyílt Ahol Szűz Mária is papucsban jár című kamaratárlatban tartott exkluzív tárlatvezetést Bárkányi Ildikó néprajzkutató, főmuzeológus, a Móra Ferenc Múzeum általános igazgató-helyettese, a Szegedi Papucsért Alapítvány kuratóriumának tagja, akinek egyik kutatási témája a szegedi papucs. A tárlaton az alapítvány gazdag gyűjteményből látható válogatás, a kísérő fotókon és filmeken pedig az alkotás folyamata ismerhető meg régi és mai mesterek vallomásai alapján.