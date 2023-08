A Bartók Béla Nőikar előadásában Bartók Béla négy, Kodály Zoltán két és az éppen 90 évvel ezelőtt született Kocsári Miklós három művét hallgathatta meg a közönség. Továbbá elhangzott egy-egy kórusmű Terényi Edétől és Giuseppe Verditől is. A nőikart a szeminárium aktív hallgatói dirigálták, akik Japánból, Kínából és Szingapúrból érkeztek a továbbképzésre, mellettük egy magyar résztvevője is volt a szemináriumnak. A hét folyamán a záróhangversenyen elhangzott műveket gyakorolták be, továbbá elméleti foglalkozásokon is bővíthették tudásukat.

A felemelő hangulatú estet hosszas vastapssal méltatta a közönség.