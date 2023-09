Az ember fázósan jó vacsorára, tüzelőre gondol, a pázsitot faggyal beretváló hajnalokra, a postássapkájú délelőttökre, a lassan érkező lázra, a nyár, no lám, mint egy végrehajthatatlan ítélet, elévült – ilyen és ehhez hasonló gondolatokat fogalmazott meg versében Csukás István a csillagászati őszről.

Számtalan gyönyörű magyar vers készült már az évszakról, de szeptember 23-án nincs aktuálisabb a 2020-ban elhunyt költő Csillagászati ősz című művénél, hiszen ma van az őszi napéjegyenlőség, vagyis csillagászati értelemben is beköszöntött az ősz. Mától a Nap a Baktérítő felé távolodik, sugarai egyre laposabb szöget zárnak be a földtengellyel, amelyet mi magunk is érzékelünk hiszen rövidülnek és hűlnek a nappalok, hosszabb ideig lesz sötét. Tehát közelít a tél.

De addig még érdemes kihasználnunk például azt, ahogyan az őszi napsugarak simogatják arcunkat, és érdemes hálát adnunk azért a sok-sok csodáért, amelyben részünk lehet ilyenkor, de érdemes egy picit visszafelé is tekinteni, ahogyan elődeink tették ezen a napon, és hálát adni a természet bőkezű ajándékaiért, a termények sokaságáért. Szeptember 23-a ugyanis ünnep volt régen. A lehetőség számunkra is adott, hogy ünnepeljünk ezen a napon, például készítsünk egy finom almás pitét az alkalomra, vagy egy jó sült tököt, aztán ezt lemozogjuk egy kis túrával, sétával a szabadban, ahol már egyre színesebb ruhát öltenek magukra a fák. Vagy terméseket gyűjtve őszi dekorációt is készíthetünk az otthonunkba, én egy héttel ezelőtt épp ezt tettem, szerintem remek szórakozás. De ha már a szórakozásnál tartunk, jobbnál jobb őszköszöntő programok kínálkoznak a vármegyében, ilyen a dorozsmai Tökfesztivál, a művelődési ház udvarán délelőttől egészen éjfélig várják az érdeklődőket. Élményekben gazdag ünneplést kívánok!