Hányattatott sorsa volt az elmúlt években a csanádpalotai Tájháznak, az épület már olyan rossz állapotban volt, hogy be kellett zárni. A település polgármesterétől megtudtuk, a korábbi városvezetés a felújítását nem kezelte elsődlegesként, az elmúlt időszakban pedig erre nem tudtak forrást találni, azonban nagy volt az igény a használatára, ezért másfél hónappal ezelőtt elhatározták, hogy amennyire tudják, rendbe teszik.

Van rengeteg értékünk csak éppen nem volt méltóképpen kezelve. A mostanihoz hasonló összefogást keveset tapasztaltam, 30-40 ember vett részt a felújításban, nagyon büszke vagyok rá. A Tájház az összefogás jelképe is lett Csanádpalotán

– mondta Perneki László.

Az épületbe így visszakerülhetett a helytörténeti gyűjtemény is, végre méltó helyre. A néhány éve megalakult Csanádpalotai Helytörténeti Egyesület elnökétől megtudtuk, több évtizeddel ezelőtt kezdődött meg az ebben lévő tárgyak összegyűjtése, most sikerült egy kicsit kiegészíteni is.

A legérdekesebb, legkülönlegesebb része a gyűjteménynek az 1980-as évekből származó mosóteknő, ami fel is lett újítva, így gyakorlatilag most is használható állapotban van

– emelte ki Benke Marcell.

Horváth Erzsébet lett a város új díszpolgára. Fotó: Nagy Szabolcs

A pénteki megnyitó és megemlékezés után szombaton a Nepomuki Szent János templomban tartott szentmisével folytatódtak a programok, majd átadták a városi kitüntető elismeréseket. Posztumusz díszpolgári címet kapott a 2017-ben elhunyt korábbi polgármester, Kovács Sándor, valamint a Csanádpalotai Hagyományőrző Néptánccsoport vezetője is. Horváth Erzsébet a 2009-es megalakulása óta tagja a néptánccsoportnak, ám emellett vezeti a helyi Csibész Egyesületet, és kuratóriumi tag az iskolai és az óvodai alapítványban is.