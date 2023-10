Valérie Perrin képes megragadni az élet dolgainak gyakran nem is sejtett árnyalatait. Ebben a megrendítő és lebilincselő történetben a kamaszkor mélységeit tárja fel előttünk, a múló időét, amely nemcsak egyesíthet minket, hanem akár közénk is állhat, hogy mindörökre elválasszon egymástól. Előző regényei, a Másodvirágzás és A vasárnap koldusai óriási sikert arattak és immár harminc nyelven, összesen több millió példányban keltek el világszerte. Hazánkban is folyamatosan előkelő helyen szerepel a hazai toplistákon, a legnagyobb könyves közösségi oldalon kiugróan magas a szerző értékeléseinek száma és az elért tetszési indexe. 2003 óta Claude Lelouch filmrendező élettársa, és bár alkotótársként több filmet is jegyez vele közösen, az igazi ismertséget, nemzetközi hírnevet a regényei hozták meg számára.