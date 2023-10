Szeptember közepén nyílt meg a Munkácsy Székesfehérváron – Válogatás Pákh Imre gyűjteményéből című kiállítás a Rendházban, melynek hétfőn délután köszöntötték a tízezredik látogatóit. A szerencsések Pokrián Lászlóné és férje, Pokrián László voltak, akik Szegedről érkeztek, hogy megnézzék a tárlatot.

Pokrián Lászlóné és férje, Pokrián László Szegedről érkeztek a városba, hogy megcsodálják a Szent István Király Múzeum Munkácsy Székesfehérváron kiállítását hétfőn délután. A tárlat mellett azonban egy meglepetés is érte őket, hiszen hivatalosan ők lettek a kiállítás tízezredik látogatói. Pokrián Lászlóné ugyan hosszú évtizedek óta Szegeden él, de Fehérváron született, és itt is nőtt fel. Férjével rendszeresen járnak haza Székesfehérvárra, a kiállításról pedig a tévéből értesültek. A megújult Rendház épületben most jártak először, a Szent István Király Múzeum kiállítóteréről elismeréssel szóltak.

A Pokrián házaspárt dr. Cser-Palkovics András polgármester, Pokrovenszki Krisztián, a Szent István Király Múzeum igazgatója, valamint a múzeum szakmai igazgatója, Dr. Belényesy Károly köszöntötték a bejáratnál.

Nagy öröm volt a kiállítás megnyitása is, azonban az elmúlt hetek megmutatták, hogy azóta is nagy az érdeklődés a tárlat felé.

– fogalmazott dr. Cser-Palkovics András polgármester, aki a város nevében köszöntötte a Pokrián házaspárt. Hozzátette, nagyon várták már, hogy köszönthessék a tízezredik látogatót és nagy öröm, hogy ilyen gyorsan elérkezett ez az esemény.

Videó: Fehérvár Médiacentrum

Pokrovenszki Krisztián, a Szent István Király Múzeum igazgatója elmondta, hogy a Rendház épület felújítása után elhatározták: olyan kiállításokat szeretnének megrendezni, melyek széles körben népszerűek lehetnek. Az igazgató nyilatkozatában kiemelte, Munkácsy már a maga korában is nagyon népszerű volt, a nevéről pedig szinte mindenkinek beugrik valamelyik híres festménye, mint például az 1869-es Ásító inas, amit a látogatók is megcsodálhatnak.

Dr. Belényesy Károly örömét fejezte ki a magas érdeklődés kapcsán. Mint fogalmazott, a tízezredik látogató azt is jelenti egyben, hogy a kiállítást a megnyitása óta naponta közel 250-en látogatják, ami nagyon jó eredmény.

A Munkácsy-kiállítás 2024. január 14-ig, hétfőtől vasárnapig 9 és 19 óra között látogatható a Szent István Király Múzeum Rendház épületében. A jegyárakról és további részletekről a Szent István Király Múzeum honlapján tájékozódhatnak.