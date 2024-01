Sikeresnek értékeli a tavalyi esztendőt Dományházi Edit intézetvezető: új programokkal tették színessé a könyvtár elmúlt évét és a látogatószám is emelkedett. 2024-re még több újdonsággal készülnek.

Most más időszámítást élünk, Covid előtti és Covid utáni állapotokról beszélhetünk. Azt a célunkat, hogy elérjük a vírus előtti látogatottságot, tavaly sikerült megvalósítani. Sőt, kicsit meg is haladtuk a Covid előtti jobb éveink látogatószámát. Erre büszke vagyok

– tette hozzá Dományházi Edit.

Mint mondja, nem a maguk kedvéért munkálkodnak, hanem a látogatókért, a személyes kapcsolatok miatt: a közösségek újraélesztésén dolgoznak. Emellett a könyvtárigazgató hálás az algyői önkormányzatnak, mivel elegendő támogatást kapnak könyvbeszerzésre.

Az idei évre is tele van kreatív tervekkel a könyvtár. A tavalyi sikeres programokat, mint a Kocsmakvíz vagy az Irodalmi futás, idén is megvalósítják. Emellett új projektek is napirenden vannak. Ezek egyike az olvasói könyvajánló: a könyvtárban egy paravánon, piros szívecskéken fogják gyűjteni a látogatók kedvenc könyveit, megkönnyítve ezzel a választást másoknak.

Eddig is szoktunk kapni értékeléseket az olvasóktól, hogy mennyire találták jónak az éppen olvasott könyvet, de szeretnénk ezt másoknak is elérhetővé tenni

– tette hozzá az igazgató.

Szintén a személyes jelenlét erősítésének jegyében szervezik meg idén a Könyvtári kihívást. Ennek keretében a jelentkezők gyűjthetik, milyen kihívásokat teljesítettek eddig, például részt vettek valamilyen könyvtári eseményen vagy könyvajánlót adtak le. A legtöbbet teljesítők pedig év végén ajándékokat kapnak.

Célunk, hogy a könyvtárhoz közelebb hozzuk az olvasókat ezekkel a kihívásokkal. Szeretném, ha az idei év is jó pörgős lenne

– zárta gondolatait az igazgató.

KÉPALÁ: kéne valami, de nincs