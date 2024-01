A Délmagyar Podcast műsorában Irsai Lászlóval, a szentesi Koszta József Múzeum igazgatójával beszélgetünk a 2023-as év értékeléséről. Bár az interjú még a múlt évben készült, mégis előre mutat a 2024-es évre is - a múzeumigazgató elmondja, hogy milyen programokkal készülnek az előttünk álló hónapokra. A szentesi Koszta József Múzeum egyébként múzeumpedagógiával, régi rejtélyek felgöngyölítésével és természetesen régészeti különlegességekkel is foglalkozott 2023-ban. Ezt a tendenciát 2024-ben is folytatni, sőt, fejleszteni fogja.