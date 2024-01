Szegedi hírek 34 perce

Ilyennek látja a jövőt a móravárosi plébános

Egy új év kezdete mindig kicsit a számvetés időszaka is, mi valósult meg a tavalyi célokból, milyen évet zártunk, és milyen reményekkel, vágyakkal tekintünk az előttünk álló esztendőre. Fazakas Attila móravárosi plébános rá jellemző módon most is tele van tervekkel, ötletekkel. Ezekről, valamint a tavalyi sikerekről beszélgetünk vele.

Tamási Anna Éva Tamási Anna Éva

Fazakas Attila önfenntartó templomot szeretne. Fotó: Karnok Csaba

Attila atyáról a hívek mind tudják, nem szeret unatkozni, mindig újabb közösségi eseményeken töri a fejét. Lelkesen mesélte, hogy nemrég volt a misebor-szentelés, majd a mise végén egy kis borkóstoló, ahol egyik ministránsát majdnem sikerült egy pohár borral leönteni. A szokatlan fürdőzés szerencsére elmaradt, de mindannyian jót mosolyogtak a történteken. Az egyház és a fiatalok Attila atya fontosnak tartja a jó hangulatot, a fiatalok megszólítását. Egyre több lelkes gyermek kapcsolódik be a plébániai közösségbe. Igyekszem mindent megtenni annak érdekében, hogy ez hosszú távon is így maradjon. Úgy gondolom, talán legkönnyebben az online közösségi csatornákon lehet a fiatalokat megszólítani, így próbálok lépést tartani a korral – összegzi mosolyogva. Attila atya egyébként sosem idegenkedett a modern technológiától, igyekszik azt a legjobban felhasználni pasztorációs célokra. Ennek jegyében indította YouTube csatornáját és közvetíti a szentmiséket online. Így azok is bekapcsolódhatnak az Eucharisztia ünneplésébe, akik valamilyen fizikai akadály miatt ezt nem tehetnék meg egyébként. A TikTok-on pedig a legifjabb generációhoz szól. Arra a kérdésre, hogy mit érez a legnagyobb, talán szívéhez legközelebb álló eredménynek a tavalyi esztendőt tekintve, nehezen tudott egyet kiemelni. Talán a legfontosabb, hogy a tavalyi évben volt 90 éves a templom. Ehhez kapcsolódóan Isten segedelmével több felújítást is tető alá tudtunk hozni. Megcsináltattuk a régóta nem működő toronyórát, valamint megtaláltam a templom alapító okiratát. Bár jelentős felújításra szorult, de sikerült szépen rendbehozni és méltó helyére kitenni – mondta. Nagy tervek: önfenntartó templom A tavalyi sikerek nem megpihenésre, hanem még nagyobb tervek megvalósítására ösztönzik Attila atyát. Legújabb projektje jegyében önfenntartó templomot szeretne létrehozni. Részletesen elmagyarázta, hogy ez pontosan mit jelent. Az önfenntartó templom olyan, amely képes a költségek minimalizálásával működni. A móravárosi templomban adott a lehetőség, hogy felújítsuk a tetőszerkezetét, beszigeteljük, és arra napelemeket helyezzünk fel. Ez megtermelné azt az – egyébként nem kevés – áramot, amelyet a templomban használunk. Itt Móravárosban a gázt már abszolút kivezettük, minden elektromos. Ha megjön a pályázati pénz, ezek megvalósítására lehetőség nyílik – fogalmazott. Hozzátette, hogy e tervek nem csak Móravárosban, hanem másik két szolgálati helyén, Szentmihályon és Röszkén is adottak. A röszkei plébánián már van napelem, ott tapasztaljuk jótékony hatásait, szinte minimális a rezsi. A templomok azonban még hátravannak. Ez a jövő – tette hozzá.

