Nagyon keveseknek sikerült megszökni a zsidó haláltáborokból, hogy beszámolhassanak róla, valójában mi is történt ott. Így sokáig a nyugati vezetők is csak mendemondákra épülő hírek alapján tudták elképzelni a náci megsemmisítő gépezet működését. Ezért nagy jelentőségű, hogy két rabnak 1944 júniusában sikerült a lehetetlen: Cesłav Mordowicz és Arnošt Rosin ugyan majdnem belepusztult a szökésbe, de kijutott Auschwitzból. A tömeggyilkosságokról tett tanúvallomásuk Magyarország szempontjából kiemelt jelentőségű volt: amint megtudták a nyugati vezetők, mi zajlik a táborokban, és ott mennyi magyar pusztul el, nyomást gyakoroltak a hazai politikai elitre. Így az addig bizonytalankodó magyar vezetés végül visszafordított több mint kétszázezer deportálásra küldött zsidót. A két auschwitzi hős vallomása tehát rengeteg ember életét mentette meg. Az általuk szolgáltatott információk pedig később is hasznosnak bizonyultak a nürnbergi perek során, amikor náci vezetőket állítottak bíróság elé. Az Auschwitz-jegyzőkönyv megkerülhetetlen alapmű a holokausztirodalomban, és fontos olvasmány már csak azért is, mert idén lesz 80 éve, hogy elkezdődtek a deportálások és a holokauszt.