A Délmagyar podcast legújabb műsorában a Szegedi Kövér Béla Bábszínház egyik aktuális darabját, a Macskaherceg kilencedik élete című művet állítjuk a fókuszba. A darab alapját az azonos című gyermekkönyv adja, melyet Gimesi Dóra írt, aki egyébként részt vett a darab színpadra formálásában is. A sokszereplős történetet a színpadon két főhős jelenít meg, mely karaktereket Spergel Anna és Poroszlay Kristóf játssza. A mű rendezője Fodor Orsolya. Ők mindannyian megszólalnak a podcast során is, bemutatva nemcsak a darabot, hanem a szereplőket és a színpadra állítás folyamatát is.