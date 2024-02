Meglehetősen gyorsan reagálnak az új megjelenésekre a vásárhelyi Németh László Vásárhelyi Könyvtár, tagjaik igénylik is a legfrissebb olvasmányokat. A legutóbbi beszerzések között ott van például Boldizsár Ildikó Meseterápia című kötete, vagy Allan Peasetől a Nekem te kellesz, neked pedig én. Ahogy egyéb lélektani és mentálhigiénés témájú kötetek is, mint például a Fájdalomkezelő kisokos, vagy Julia Samuel Családi traumák című írása. Érkezett a füge termesztéséről szóló kertészeti kötet, ahogy a fantasy rajongók is sok újdonságot találhatnak; például a Vágymágusokat Varga Beátától. Három Náray Tamás kötet is szerepel a tíz legtöbbet kölcsönzött könyvek tavalyi listáján, de kedvelt volt Valérie Perrin, vagy az időközben országosan is az egyik legnépszerűbbnek választott Zserbó Karády Annától.

Az elmúlt évet különösen sikeresen zárta a vásárhelyi kulturális intézmény, csaknem 40 ezer kötetet kölcsönöztek ki olvasóik, majdnem hatezerrel többet a korábbinál.

Fotó: Tábori Szilvia

A magyarok 42 százaléka olvas valamilyen gyakorisággal nyomtatott könyvet, ez az érték e-könyvek esetén 11 százalék, míg az e-hangoskönyveknél 7 százalék. Az e-könyvek piacán a romantikus irodalom a legnépszerűbb. A könyvolvasó felnőtt népesség körében a szépirodalmi művek és a szórakoztató irodalom a legnépszerűbb műfajok – derül ki a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) megbízásából készült kutatásból. A közösségi média, azon belül is kiemelten a Facebook, az Instagram és a TikTok nagy szerepet játszik egy-egy alkotó vagy kötet népszerűsítésében. Azt általunk megkérdezett olvasók is megerősítették, a közösségi oldalak csoportjaiban tájékozódnak leginkább. A személyes beszámolók igazi kedvcsinálók, ráadásul megkönnyítik a választást a túlkínálatból. Nem véletlenül népszerű a 2017-ben indult országos Nincs Időm Olvasni Kihívás, vagy NIOK, amelyhez a vásárhelyi könyvtár is rendszeresen ajánl olvasnivalókat.