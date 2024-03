Autópárti vagyok, és büszke vagyok arra, hogy sok-sok kilométert levezettem balesetmentesen

– mondta Lázár János, a térség parlamenti képviselője, építési és közlekedési miniszter pénteken, a Galamb József Kiállítóközpont megnyitó ünnepségén.

Mint megírtuk, ezt abban a makói épületben alakították ki, ami az úgynevezett Ford-falról nevezetes. A veteránjármű-kedvelők helyi egyesülete az ingatlant rendbe hozta, és benne korabeli autószerelő műhelyt, illetve régi autókat, motorokat bemutató tárlatot rendezett be a város neves szülöttének tiszteletére.

Lázár többek között arról beszélt, kevés az olyan ország, mint hazánk, ahol már most is a GDP 20 százalékát adja az autóipar. Ugyanez az ágazat Magyarország egyik legfontosabb fejlődési lehetősége. Szerinte össze kell férnie a kötöttpályás és az autós közlekedésnek, és úgy gondolja, továbbra is érdemes lesz a gazdagoknak drága, az alacsonyabb jövedelműeknek pedig olcsóbb kocsikat gyártani.