A magyar sors határai címmel tartott zenés, irodalmi estet Szegeden és Magyarkanizsán a Magyar Művészeti Akadémia szegedi regionális munkacsoportja, amelynek meghívott vendége Vári Fábián László, Kossuth-díjas író volt, akinek első versei a Tiszatájban jelentek meg – tájékoztatta lapunkat Varga Márta, az MMA szegedi regionális munkacsoportjának titkára.

Az est végén az író dedikálta is köteteit. Fotó: Varga Márta

Mindkét esten Pécsi Györgyi, József Attila-díjas kritikus volt a díszvendég beszélgetőpartnere. Kiderült, hogy Vári Fábián László művészi indulása egybeesett a kárpátaljai kisebbségi magyar lakosság nemzeti öntudatra ébredésének időszakával. A ma már kilenc kötetes költő a Forrás Ifjúsági Irodalmi Stúdióhoz való csatlakozástól számítja munkásságát. Az 1967-ben főként ungvári, verselő, kisprózákat író fiatalokból alakult csoportban az egyetemisták egymás irodalmi fejlődését próbálták támogatni, miközben létrehozták a kéziratos Együtt című folyóiratot. A csoport mentora Kovács Vilmos, a korszak kiváló költője volt. Vári Fábián László ennek hatására kezdett 18 évesen publikálni, 1970-ben és ’71-ben még a szegedi Tiszatájban is megjelentek versei.

Az akkori főszerkesztő, Ilia Mihály vette a bátorságot, hogy a korabeli Szovjetunióból fiatal magyar költők és irodalmárok verseit, szépprózáit közölje. Megjelentetett a lapban egy két részes tanulmányt is, amelyet Kovács Vilmos és S. Benedek András közösen írtak a kárpátaljai magyar irodalom addigi történetéről. Mivel ebben a magyar kisebbség 1944 utáni meghurcoltatását is érintették, az irodalompolitika üldözőbe vette mindkét szerzőt és azt a szellemi kört is, amelyben munkálkodtak. Vári Fábián Lászlót ezért csapták ki az egyetemről, majd besorozták, és lett határon túli magyarként a Szovjetunió néphadseregének megszálló katonája az akkori NDK területén. Katonaéveinek emlékéből született a Tábori posta című regénye.

Az egyetemi tanulmányait végül munka és család mellett, levelező tagozaton végezte el, a családfenntartás miatt azonban olyannyira háttérbe szorult művészi munkássága, hogy első verseskötetét, a Széphistóriákat csak negyven éves korában adták ki. A legutóbbit, a Közelít valaki címűt 2023 őszén jelentette meg a Nap kiadó. Ebben az utóbbi nyolc év versei ciklusok nélkül, születésük időrendjében követik egymást: az ukrajnai háború kezdetétől annak egyre szélesebb kibontakozásáig. Az irodalmi est ennek a kötetnek a bemutatója is volt egyben.