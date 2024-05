Hozzátette, díjakat, ösztöndíjakat is nyert – sajnos nem eleget, sokkal többet érdemelt volna. 1975-től haláláig adjunktus volt a Tanárképző főiskolán és rajztanárok generációit oktatta. Azt is elmondta, Makóval a ’70-es évek elején került kapcsolatba, és 1971-ben lett a Makói Művésztelep művészeti vezetője. Megkapta a város által alapított Rudnay-plakettet.

Dér István csanádpalotai emlékezetéről Szabó Zsuzsanna, a nevét viselő palotai általános iskola igazgatója beszélt. Elmondta, az intézményben születésének évfordulóján, május végén mindmáig kulturális programokat rendeznek a tiszteletére.

Ismert művésszé válása után sem vesztette el a kapcsolatot Palotával: szüleihez, rokonaihoz erős kapcsolat fűzte

– hangsúlyozta.

Nevét az oktatási intézmény 2003-ban, halálának 10. évfordulóján vette fel az önkormányzat döntése alapján. Ekkor leplezték le az épület falán a portréját megörökítő bronz plakettet is. Érdekes egybeesés, hogy akkor is ugyanaz volt Csanádpalota polgármestere, mint most. Perneki László természetesen ott volt a megnyitón, és jó néhányan mások is a kisvárosból.