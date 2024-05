A sekrestyébe belépve az első, ami magával ragadja a betérő szemét, egy gigantikus, mívesen faragott szekrénysor, amelyet jezsuita szerzetesek saját kezükkel készítettek az 1930-as években. Nem messze attól azonban már bonyolult digitális kapcsolótábla vonzza a tekintetet, amely a templom fűtő-, hűtő- és világítórendszerét működteti. A be- és kikapcsolást a templom miserendjéhez és közösségi életéhez programozták, így a klímák, a fűtés és a lámpák is csak akkor működnek, amikor ténylegesen szükséges. Persze az összes rendszer okostelefonról, gombnyomásra is vezérelhető.