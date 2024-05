Már a tavalyi rendezvényen is sokan kérdezték, tervezünk-e folytatást? Mivel nagyon jó hangulatú volt a 2023-as esemény, nem volt kérdés

– mondta Magony Márk főszervező. Körülbelül 300 autót láthatott a közönség a fábiánsebestyéni találkozón. Sokfelől érkeztek családok, baráti társaságok. Idén nemcsak az autókat szemlélhették a technika szerelmesei, nagy sikere volt a driftelésnek, és a kipufogó hangnyomás mérésnek is. Olyat szóltak a motorok, autók, hogy még a szomszéd faluban is hallani lehetett! Idén is jótékony célt szolgált a találkozó, a helvéciai Állatvédelmi Centrum javára gyűjtöttek.