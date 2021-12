Két edzőmeccset játszanak

Lassan újra bajnoki ritmusban telnek a napok a Naturtex-SZTE-Szedeák férfi kosárlabdacsapatánál is. Simándi Árpád tanítványai legközelebb december 10-én, pénteken játszanak bajnoki mérkőzést, amikor is a Nyíregyháza lesz az ellenfél az újszegedi sportcsarnokban. A közel egy hónapos szünetet megtörve azonban két felkészülési mérkőzést is játszanak Bognár Kristófék. Előbb szerdán 17.30-tól a Debrecent fogad­ják zárt kapuk mögött: a találkozó érdekessége, hogy bár legutóbb is éppen a DEAC-cal játszott a Szedeák, a hajdúságiak kispadján immáron nem a korábban a szegedi klubnál is dolgozott Milenko Topics, hanem a nemrégiben kinevezett új vezetőedző, a görög Jorgosz Vovorasz ül majd. Szombaton 17 órától idegenben gyakorolnak a Tisza-partiak, Szekszárdon a Paks lesz az ellenfél.