Nem ezekhez hasonló léptékű, de a szegedi szurkolók számára legalább ilyen fontos pillanat volt, hogy többhetes pihenője után pályára léphetett térdsérülése után Matej Gaber, míg Kent Robin Tönnesen ihletett formában nyolc gól szerzett az északmacedónok ellen.– Ellenfélként is tudtam, hogy nemcsak a csapatot, a közönséget is le kell győzni. Fantasztikus hangulat volt az utolsó BL-meccsen is az újszegedi sportcsarnokban, örülök, hogy győzelemmel búcsúztunk a szentélytől – beszélt a csapat otthonáról a klubhonlapon Kent Robin Tönnesen.