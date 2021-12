Szurkolói levél

A szegedi ultrák levelet osztottak meg a közvéleménnyel, ezt rövidítetten (a teljes az online felületünkön elérhető) közöljük le.

Tisztelt Szurkolótársak, B és C lelátó! Sokan észrevehettétek, hogy a hazai mérkőzéseken megszűnt a szervezett szurkolás a B középben (…) A Vasas elleni itthoni mérkőzésen látványos koreográfiával emlékeztünk meg az 56-os hőseinkről, egyben feltüzeltük a játékosainkat a meccsre, amelynek fotóit a klub hivatalos Facebook-oldalán is büszkén megjelenítették (…). Ezután klubunk minden ok és bizonyíték nélkül tiltott ki olyan szurkolókat találomra, akikről csak feltételezni tudják, hogy ők gyújtották meg a látványhoz az úgynevezett „görögtüzeket”. Azt gondoljuk, hogy egy ilyen látványból, amelybe a szurkolók több százezer forintot raktak bele önerőből, a klub is vegye ki a részét egy évben egyszer (…), és ne köpje szembe az 56-os hősöket és a saját szurkolóit (…). Klubunk továbbment minden határon azzal, hogy a kitiltott személyek mellett még a szurkolói eszközöket sem engedte be az ominózus eset után a hazai mérkőzésekre, és határozottan kijelentette, hogy semmilyen molinók, csoportdrapériák nem kerülhetnek ki a jövőben se a hazai, se a vendégszektorba. Sajnos nem maradt más lehetőségünk, mint hogy kiálljunk a jogtalanul kitiltott szurkolótársaink mellett (…). Arra kérünk minden szurkolótársunkat (...), hogy amíg ez a helyzet nem változik, mellőzzék, illetve bojkottálják a hazai mérkőzéseink látogatását. Egyelőre idegenbe próbáljuk minél többen elkísérni csapatunkat (…), idegenben legalább otthon érezhetjük magunkat.