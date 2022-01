Közel a felsőház

Levendula Hotel FKSE-Algyő (3.)–Csepel (10.) 35–26 (22–14)

Női kézilabda, NB I./B, Keleti csoport, 14. forduló. Algyő, zárt kapuk mögött. Vezette: Dulai, Pisák.

Levendula Hotel FKSE-Algyő: Gadányi – Vass 5, Nikolayenko 4, Miklós 3, Gercsó 4, Simon 2, Rózsa, Szepesi 6. Csere: Dobó, Szalma (kapusok) – Zsilák 2, Lovistyék 1, Balázs, Farkas 4, Aracsi 4, Vér. Edző: Farkas József.

Farkas József: – Büszke vagyok a lányokra, ismét nagybetűs csapatként küzdöttünk. Hihetetlenül koncentráltan 8–1-es rohammal kezdtünk, kemény védekezésünkkel, Szepesi góljaival és Gadányi kapusteljesítményével lelkileg eldöntöttük a mérkőzést az elején. Mindhárom hálóőrünk remekül védett a találkozó folyamán, keményen védekeztünk hatvan percen keresztül. Ellenfelünknek is gratulálok, rendkívül szimpatikus csapat, amely egy pillanatra sem adta fel a mérkőzést. Külön öröm számomra, hogy több játékosunk remek teljesítménnyel rukkolt elő, és magabiztos győzelmet arattunk. A hétvégi eredmények is kedveznek nekünk, karnyújtásnyira van a felsőház, amiről nyáron csak álmodni mertünk. Ha matematikailag nem is, de ennek a végére jövő héten pontot akarunk tenni.

Sok ziccert kihagytak

PC Trade Szegedi NKE (9.)–Orosháza (4.) 23–36 (10–18)

Női kézilabda, NB I./B, Keleti csoport, 14. forduló. Szeged, Etelka sori tornacsarnok, 50 néző. Vezette: Győr, Hadas.

PC Trade Szegedi NKE: Budai (kapus), Frányó 2, Szécsi 3, Nagy R. 5, Dudás 1, Homoki, Szabó F., Baráth 6, Farkas A. 1, Csoknyai 1, Rácz, Szöllősi, Kárász, Szabó L. 4. Edző: Vadkerti Attila.

Vadkerti Attila: – Támadásban sok ziccert kihagytunk, és ez megbosszulta magát, pláne úgy, hogy az Orosháza nagyon jó százalékkal értékesítette a helyzeteit.

Az első idegenbeli siker

Győr (9.)–Bodrogi Bau Vásárhelyi Kosársuli (8.) 79–87 (18–14, 16–23, 24–26, 21–24)

Férfi kosárlabda, NB I./B, Zöld csoport, 17. forduló. Győr, Széchenyi István Egyetemi Csarnok.

Vezette: Gaál, Sentényi, Tóth.

Bodrogi Bau Vásárhelyi Kosársuli: Varga Á. 22/3, Bodócsi 7/3, Varga Z. 4, Pavlovic 14, Burko 15.

Csere: Bálint 11/6, Borbáth 8/6, Vejinovic 6. Edzők: Szablics Péter és Utasi Gábor.

Utasi Gábor: – Végre megtört a jég! Azzal, hogy limitálni tudtuk a Győr hárompontosait, gyakorlatilag elvettük a fő fegyverüket. Ez volt a győzelmünk kulcsa. Gratulálok a csapatomnak az első idegenbeli sikerhez, és a Győrnek az eddigi és a mai meccsen bemutatott jó játékához.

20 pontos siker

Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia (14.)–Szegedi KE (5.) 40–60

(10–18, 11–16, 10–10, 9–16)

Női kosárlabda, amatőr NB I., Zöld csoport, 12. forduló. Székesfehérvár, MKOSZ Sportcentrum.

Vezette: Sebesi, Fülöp.

Szegedi KE: Szabó R. 8/6, Czintos 23/3, Perényi 5/3, Váradi 19, Vér V. 1.

Csere: Gál, Szélpál 4, Vér A., Balatoni. Edző: Földi Alexandra.

Remekül védekeztek

Goodwill Pharma Szegedi Vízmű (5.)–Worm Angels (1.) 0–1

(0–0, 0–1, 0–0)

Jégkorong, OB II., 10. forduló. Szeged, 250 néző.

Vezette: Máhr-Stumpf, Kövesi, Sebők K.

Goodwill Pharma Szegedi Vízmű: Garbacz Máté (97%, 34 védés) – Kiss Benedek, Szabó Zsolt, Ambrus András, Pápa Barnabás, Zsigmond Ábel Balázs – Kukucska Balázs, Szukics István, Frajka Botond, Gulácsi Ábris, Vojnits Bence – Ferró Norbert, Barcsik Gergely, Csanády Zsombor, Kurucsai Martin – Szalai Ákos (kapus).

Megbízott játékos-edző: Garbacz Máté.

Kukucska Balázs: – A mutatott játékunk képe és a védekezésünk nagyon jó volt, az eredmény így különösen fájó. A hokiban van az a mondás, hogy egy gól nem gól – hát most éppen ez az egy döntött. A támadásainkon javítanunk kell. A sokszoros válogatottakkal felálló listavezető ellen viszont nem játszottunk alárendelt szerepet, ezért dicséret illeti a fiúkat. Legközelebb február 6-án lépünk jégre itthon, várjuk akkor is a szurkolókat.