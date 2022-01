Ma rendezik meg a Nemzeti Színházban az M4 Sport–Az Év sportolója gálát, amelyen a Magyar Sportújságírók Szövetségének tagjai szavazatai alapján összesen nyolc kategóriában hirdetik ki, ki volt az elmúlt esztendő legjobbja. A 64. alkalommal meg­­rendezett eseményt ezúttal nézők előtt tartják meg. Kiderül, hogy a három olimpiai bajnok, Lőrincz Tamás, Milák Kristóf és Szilágyi Áron közül ki lesz az év férfi sportolója.

Utóbbi két klasszis edzője, Decsi András és Selmeci Attila versenyben van az év edzője elismerésért, rajtuk kívül Csipes Ferenc, a női kajaknégyes trénere van ott a hármas listában. A hagyományos csapatok te­­kintetében a férfi labdarúgó-­válogatott, a férfi és a női vízilabda-válogatott versenyez az év csapata címért.

Csongrád-Csanád megyei szempontból is izgulhatunk, hi­­szen az egyéni sportágak csapatai között ott van az olimpiai bajnok női kajaknégyes is, amelynek tagja az MVM Szegedben versenyző Kárász Anna is.

Rajtuk kívül az olimpiai bronz­érmes férfi kardcsapat és a vi­lágbajnoki ezüstérmes rövidpályás gyorskorcsolya férfiváltó van ott a top háromban ebben a kategóriában.

A gálaműsort 19.40-től élőben közvetíti az M4 Sport.